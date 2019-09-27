В Ташкенте открылся первый детокс-бар

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Ташкенте открылся первый в городе детокс-бар, сообщает MyDay.uz.
В новом заведении готовят соки холодного отжима по рецептуре и технологиям российской компании Green Detox.
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Для тех, кто еще не знаком с "детокс", напомним, что он необходим каждому человеку.
Главная задача таких соков и смузи: оздоровление и очищение организма от вредных токсинов и шлаков.
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Напомним, в конце августа в Ташкенте также состоялось открытие пятой точки сети бургерных Шеф Burger.
"Крутая чика" и вегетарианская еда: в Ташкенте открыта новая бургерная >>
В меню представлены как классические бургеры, так и фирменные. Здесь есть бургер с грибами "Столичный бродяга", с курицей "Крутая чика", а для ярых любителей мяса — с двойной котлетой "Мясоруб".
Более того, в новом кафе подается бургер для вегетарианцев с котлетой из картофеля под названием "Мяса нет".
в июле в Ташкенте открылась знаменитая французская пекарня со 120-летней историей Paul.