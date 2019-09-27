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Детокс-смузи

В Ташкенте открылся первый детокс-бар

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN
Общество
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В Ташкенте появляется все больше новых кафе. Более того, в столице стали открывать места для тех, кто заботиться о своем здоровье и следит за питанием.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Ташкенте открылся первый в городе детокс-бар, сообщает MyDay.uz.

В новом заведении готовят соки холодного отжима по рецептуре и технологиям российской компании Green Detox.

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Публикация от 🍃•GREEN POINT•🍃 (@greenpoint_uz)

Бар под названием Green Point находится на Ц-5.

Для тех, кто еще не знаком с "детокс", напомним, что он необходим каждому человеку.

Главная задача таких соков и смузи: оздоровление и очищение организма от вредных токсинов и шлаков.

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Публикация от 🍃•GREEN POINT•🍃 (@greenpoint_uz)

Напомним, в конце августа в Ташкенте также состоялось открытие пятой точки сети бургерных Шеф Burger.

"Крутая чика" и вегетарианская еда: в Ташкенте открыта новая бургерная >>

В меню представлены как классические бургеры, так и фирменные. Здесь есть бургер с грибами "Столичный бродяга", с курицей "Крутая чика", а для ярых любителей мяса — с двойной котлетой "Мясоруб".

Более того, в новом кафе подается бургер для вегетарианцев с котлетой из картофеля под названием "Мяса нет".

в июле в Ташкенте открылась знаменитая французская пекарня со 120-летней историей Paul.

Теги:
город, правильное питание, питание, здоровье, бар, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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