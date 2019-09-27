МИД прокомментировал избиение узбекистанцев в подмосковной Балашихе

Двадцатого сентября двое граждан республики были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас решается вопрос оплаты их лечения.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Посольство Узбекистана в России направило официальные обращения в Министерство иностранных дел, Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ после инцидента в подмосковной Балашихе, в котором пострадали двое граждан республики, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Ильхом Х. и Дильшодбек Т. 20 сентября были доставлены в балашихинскую больницу после инцидента с участием полицейских в гражданской одежде.

Как пишет "Подмосковье сегодня", вечером того дня в квартиру, которую арендовали мужчины, ворвались люди в штатском. Дома также находились двое друзей узбекистанцев и хозяин квартиры.

Неизвестные представились сотрудниками уголовного розыска, однако не показали документы. Они начали избивать находившихся в квартире, требовали деньги. По данным издания, побои и издевательства продолжались около двух часов.

После того как один из нападавших направил на Ильхома Х. пистолет, он и Дильшодбек Т. выпрыгнули из окна квартиры, находящейся на втором этаже. Некоторое время мужчины пролежали на земле, пока прохожие не вызвали им скорую. У пострадавших диагностировали тяжелые травмы — сотрясение мозга, переломы тазовой кости, позвоночника и руки.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что организована служебная проверка.

"В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", — заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Сотрудники Консульского отдела посольства Узбекистана в России навестили Ильхома Х. и Дильшодбека Т. в больнице. Сейчас решается вопрос оплаты их лечения.

По словам пострадавших, они были приглашены в Россию в качестве квалифицированных специалистов-реставраторов для проведения работ на объектах федерального значения.

Узбекистанцам, находящимся на территории Центрального федерального округа России* и Армении, напомнили, что они при необходимости могут связаться с сотрудниками посольства в Москве по номерам: +7 (499) 230 00 76, +7 (499) 238 36 20.

* В состав ЦФО входят следующие субъекты: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.