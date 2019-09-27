Избирательные участки в Узбекистане сделают доступными для инвалидов

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Узбекистане избирательные участки оборудуют для граждан с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.
Как отмечается в публикации, создаются все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли беспрепятственно попасть на свой избирательный участок и проголосовать. Кроме того, планируется, что в зданиях будут дежурить квалифицированные медицинские работники.
Это демократическая партия "Миллий тикланиш", Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана. Теперь партии имеют право выдвигать кандидатов в 150 избирательных округах.
Сделать выбор предстоит более чем 20 миллионам избирателей, в том числе впервые — более чем двум миллионам юношей и девушек.