Избирательные участки в Узбекистане сделают доступными для инвалидов

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Узбекистане избирательные участки оборудуют для граждан с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

Как отмечается в публикации, создаются все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли беспрепятственно попасть на свой избирательный участок и проголосовать. Кроме того, планируется, что в зданиях будут дежурить квалифицированные медицинские работники.

Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут 22 декабря. Они будут проведены в соответствии с новым Избирательным кодексом. Впервые пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов.

Это демократическая партия "Миллий тикланиш", Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана. Теперь партии имеют право выдвигать кандидатов в 150 избирательных округах.

Сделать выбор предстоит более чем 20 миллионам избирателей, в том числе впервые — более чем двум миллионам юношей и девушек.