В Ташкенте обсудили вклад Узбекистана в победу над фашизмом

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами прошла международная научная конференция на тему "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Организаторами встречи выступили совместно Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета, Институт истории АН Узбекистана, Общество историков Узбекистана и АНО "Содружество народов Евразии".

Ректор университета, доктор педагогических наук, профессор Шавкат Шарипов в своем выступлении отметил, что к грядущему юбилею готовится весь мир, в том числе Узбекистан.

"В победу над фашизмом все вносили свой непосильный вклад. А Узбекистан внес свой вклад на двух фронтах одновременно — на передовой и в тылу", — подчеркнул Шарипов.

Sputnik / Дильшода Рахматова в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами прошла международная научная конференция на тему "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны"

По словам ректора, с первых дней войны тысячи узбекистанцев обратились в военкоматы с просьбой отправить их на поля сражений. В их числе была и Елена Стемпковская. Она ушла на фронт, будучи студенткой Ташкентского государственного педагогического института им. Низами. Ушла на фронт, затем прошла ускоренные курсы радистов-разведчиков. До конца своих дней девушка в любых условиях обеспечивала подразделения связью.

"За совершенные ею подвиги Стемпковская была удостоена звания Герой Советского Союза, о ее подвиге знают очень многие, но хочу сказать, что Стемпковская — это символическая представительница. Она была не единственная. Очень многие наши преподаватели, тогдашние студентки с университетской скамьи отправились на передовую и тоже достойно внесли свой вклад в Победу. Наш университет никогда не забывал и сохраняет священную память о наших представителях, которые воевали на передовой", — отметил ректор.

Он также напомнил, что из Узбекской ССР в годы войны ушли воевать полтора миллиона человек. При этом в 1941 году в республике проживало 6,5 миллиона человек. Узбекистан на полях сражений против фашизма потерял почти полмиллиона своих соотечественников.

В республике были сформированы и укомплектованы 15 узбекских дивизий и бригад. Кроме того, туда эвакуировано и в короткие сроки введено в эксплуатацию более 100 предприятий военного назначения, из которых 55 были размещены в Ташкенте и Ташкентской области, 14 — в Самаркандской области, 22 — в Ферганской долине и два — в Бухарской области. На базе эвакуированного оборудования создано еще 47 новых местных предприятий.

Эвакуация в Узбекистан, отмечает ректор, не только помогла уберечь от опасности людей, ресурсы, промышленные мощности, научный и творческий потенциал СССР, но и придала мощный импульс развитию послевоенной республики. Так, из Узбекской ССР на фронт было отправлено: 2 100 самолетов, 17 342 авиамотора, 17 100 минометов, 22 миллиона мин и не только.

Узбекистан спас от голода и смерти более полутора миллионов эвакуированных в республику. Среди них - почти 300 тысяч детей-сирот разных национальностей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Польши и Украины.