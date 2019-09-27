17:48 27 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Срочно:
в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами прошла международная научная конференция на тему Эшелоны идут на восток. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны

В Ташкенте обсудили вклад Узбекистана в победу над фашизмом

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
910

Ученые провели конференцию на тему "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны".

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами прошла международная научная конференция на тему "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
© Sputnik /
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Организаторами встречи выступили совместно Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета, Институт истории АН Узбекистана, Общество историков Узбекистана и АНО "Содружество народов Евразии".

Ректор университета, доктор педагогических наук, профессор Шавкат Шарипов в своем выступлении отметил, что к грядущему юбилею готовится весь мир, в том числе Узбекистан.

"В победу над фашизмом все вносили свой непосильный вклад. А Узбекистан внес свой вклад на двух фронтах одновременно — на передовой и в тылу", — подчеркнул Шарипов.

в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами прошла международная научная конференция на тему Эшелоны идут на восток. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны
Sputnik / Дильшода Рахматова
в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами прошла международная научная конференция на тему "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны"

По словам ректора, с первых дней войны тысячи узбекистанцев обратились в военкоматы с просьбой отправить их на поля сражений. В их числе была и Елена Стемпковская. Она ушла на фронт, будучи студенткой Ташкентского государственного педагогического института им. Низами. Ушла на фронт, затем прошла ускоренные курсы радистов-разведчиков. До конца своих дней девушка в любых условиях обеспечивала подразделения связью.

Кадр из фильма Яблоки сорок первого года реж. Равиль Батыров
Три узбекских фильма о Великой Отечественной войне, которые стоит увидеть
"За совершенные ею подвиги Стемпковская была удостоена звания Герой Советского Союза, о ее подвиге знают очень многие, но хочу сказать, что Стемпковская — это символическая представительница. Она была не единственная. Очень многие наши преподаватели, тогдашние студентки с университетской скамьи отправились на передовую и тоже достойно внесли свой вклад в Победу. Наш университет никогда не забывал и сохраняет священную память о наших представителях, которые воевали на передовой", — отметил ректор.

Он также напомнил, что из Узбекской ССР в годы войны ушли воевать полтора миллиона человек. При этом в 1941 году в республике проживало 6,5 миллиона человек. Узбекистан на полях сражений против фашизма потерял почти полмиллиона своих соотечественников.

В столице Узбекистана прошла акция Бессмертный полк
Sputnik / Дильшода Рахматова
Цветы, улыбки, песни и слезы на глазах: "Бессмертный полк" в Ташкенте
В республике были сформированы и укомплектованы 15 узбекских дивизий и бригад. Кроме того, туда эвакуировано и в короткие сроки введено в эксплуатацию более 100 предприятий военного назначения, из которых 55 были размещены в Ташкенте и Ташкентской области, 14 — в Самаркандской области, 22 — в Ферганской долине и два — в Бухарской области. На базе эвакуированного оборудования создано еще 47 новых местных предприятий.

Эвакуация в Узбекистан, отмечает ректор, не только помогла уберечь от опасности людей, ресурсы, промышленные мощности, научный и творческий потенциал СССР, но и придала мощный импульс развитию послевоенной республики. Так, из Узбекской ССР на фронт было отправлено: 2 100 самолетов, 17 342 авиамотора, 17 100 минометов, 22 миллиона мин и не только.

Узбекистан спас от голода и смерти более полутора миллионов эвакуированных в республику. Среди них - почти 300 тысяч детей-сирот разных национальностей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Польши и Украины.

Теги:
Ташкент, ветеран, Узбекистан, Великая Отечественная война



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лазеры, пиротехника и фонтаны: московский фестиваль "Круг света" – фото
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054