МИД РУз прокомментировал историю с задержанием теннисистки Хабибулиной

По данным французских СМИ, теннисисток Ксению Палкину и Альбину Хабибулину задержали 23-24 сентября во время соревнований в Клермон-Ферране.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана прокомментировали историю с задержанием теннисистки Альбины Хабибулиной.

Ранее французские СМИ сообщали об аресте теннисисток из Кыргызстана и Узбекистана — Ксении Палкиной и Альбины Хабибулиной.

"Консульско-правовой департамент МИД сообщает, что Альбина Хабибулина с августа 2017 года не является гражданкой Республики Узбекистан", — заявили в министерстве.

По данным СМИ Франции, девушек задержали 23-24 сентября во время соревнований в Клермон-Ферране по подозрению в организации договорной игры на прошедшем в марте турнире ITF Gonesse.

Позднее мать Ксении Палкиной рассказала Sputnik Кыргызстан, что проблема возникла из-за паспорта Альбины Хабибулиной.

"У этой девушки обнаружили какие-то проблемы с документами и задержали ее прямо на корте... Они и жили в одном номере, а на следующий день Ксению тоже забрали в полицию. Однако через 24 часа после выяснения всех обстоятельств ее отпустили. В ее отношении никаких подозрений или обвинений нет", — рассказала Марина Палкина.