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Награды и звания к празднику получили 130 лучших педагогов - указ

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Растут объемы бюджетных ассигнований на развитие школьного образования, - подчеркнул глава государства, - так, в нынешнем году на эти цели было выделено средств на 81 процент больше, чем в 2017 году.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана поздравил учителей и наставников республики с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд и стремление к новым победам, сообщает официальный сайт главы государства

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© Sputnik / Михаил Мордасов
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В стране принимаются меры для достойной оценки труда педагогов, повышения их заработной платы и статуса в обществе, подчеркнул Мирзиёев, - такое внимание к этой важной сфере способствует качественному улучшению учебно-воспитательного процесса в школах, укреплению преподавательского состава. 

В своем обращении к учителям и наставникам президент отметил, что за последние два года в стране открыто 35 новых высших учебных заведений, в том числе 13 зарубежных.

Налажена подготовка кадров по более чем 100 новым направлениям бакалавриата, 94 специальностям магистратуры.

Учитель у доски
© RIA Novosti . Igor Zarembo
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Вместе с тем, подписан указ о награждении группы работников сферы образования и воспитания. За многолетний плодотворный труд и заслуги в развитии системы получения качественных знаний, успешной реализации реформ, обучении и воспитании молодежи 130 учителям и наставникам присвоены почетные звания различного ранга.

Теги:
награждение, Узбекистан, педагог, учитель



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