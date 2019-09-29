Пожилым дорогу - в Узбекистане установили неделю старшего поколения

Постановление также предусматривает внедрение на предприятиях практики награждения ветеранов труда накануне выхода на пенсию и проведения торжественных мероприятий по этому поводу.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает дальнейшее повышение роли в обществе и социальной активности представителей старшего поколения, сообщает Минюст Узбекистана.

Согласно документу, ежегодно начиная с 2019 года первая неделя октября установлена "Неделей пожилых".

Вместе с тем в министерствах, ведомствах и хозяйственных объединениях один из заместителей руководителя на общественных началах назначается ответственным за вопросы пожилых и координирует деятельность "Совета ветеранов".

Постановление также предусматривает внедрение на предприятиях практики награждения ветеранов труда накануне выхода на пенсию и проведения торжественных мероприятий по этому поводу.

В рамках программы "Путешествуй по Узбекистану!" будет организована поездка представителей старшего поколения по республике в исторические города и места паломничества.

Документом также утвержден типовой устав групп "Консультации пожилых". Основная их цель – адресное изучение и устранение проблем престарелых граждан.