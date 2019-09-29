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Жители поселка Гилан

Пожилым дорогу - в Узбекистане установили неделю старшего поколения

© Госкомтуризма Узбекистана
Общество
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Постановление также предусматривает внедрение на предприятиях практики награждения ветеранов труда накануне выхода на пенсию и проведения торжественных мероприятий по этому поводу.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает дальнейшее повышение роли в обществе и социальной активности представителей старшего поколения, сообщает Минюст Узбекистана.

© Facebook
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Согласно документу, ежегодно начиная с 2019 года первая неделя октября установлена "Неделей пожилых".

Вместе с тем в министерствах, ведомствах и хозяйственных объединениях один из заместителей руководителя на общественных началах назначается ответственным за вопросы пожилых и координирует деятельность "Совета ветеранов".

Постановление также предусматривает внедрение на предприятиях практики награждения ветеранов труда накануне выхода на пенсию и проведения торжественных мероприятий по этому поводу.

© Фото: УзА
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В рамках программы "Путешествуй по Узбекистану!" будет организована поездка представителей старшего поколения по республике в исторические города и места паломничества.

Документом также утвержден типовой устав групп "Консультации пожилых". Основная их цель – адресное изучение и устранение проблем престарелых граждан.

Теги:
Узбекистан, Минюст Узбекистана, пожилые люди



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