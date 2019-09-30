В Ташкенте ликвидируют специализированные детские сады

Вместо организаций будут созданы 18 государственных многопрофильных специализированных дошкольных учреждений для детей с физическими или психическими нарушениями в развитии.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. С 2 октября этого года 49 специализированных дошкольных образовательных организаций Ташкента будут преобразованы, сообщает Министерство дошкольного образования.

Вместо них создадут 18 государственных многопрофильных специализированных дошкольных учреждений для детей с физическими или психическими нарушениями в развитии, в которых так же будут укомплектованы группы для ребят с тяжелыми нарушениями речи (логопедические) и 31 детский сад общего типа.

"В первую очередь, этот шаг улучшит условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих физические или психические нарушения в развитии и нуждающихся в специальной педагогической коррекционной помощи и реабилитации", - говорится в сообщении.

Известно, что первый этап преобразования специализированных дошкольных образовательных организаций в многопрофильные пройдет в Ташкенте.

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На втором этапе будут созданы многопрофильные специализированные дошкольные образовательные организации с возможностью всесторонней реабилитации в других регионах республики.

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Согласно проверке, от 70% до 94% воспитанников ряда специализированных детских садов здоровы и подлежат переводу в дошкольные учреждения общего типа. Именно эти организации в интересах детей и их родителей решено было преобразовать в дошкольные образовательные организации общего типа.

Напомним, в нескольких регионах Узбекистана с 2019-2020 учебного года запустят пилотный проект по созданию мобильных дошкольных образовательных групп на базе переоборудованных автобусов ISUZU HC 40.

Ребенок сможет находиться в мобильной группе не менее трех-четырех часов в день. При этом в документе отмечается, что обязательная организация питания не предусмотрена. В одной группе не должно быть более 16 детей.