Поселок Варганза стал первой агротуристической деревней Узбекистана

Председателю схода граждан махалли Варганза был торжественно вручен символический ключ, а в честь этого для жителей и гостей деревни устроен великолепный праздник.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В поселке Варганза Китабского района совместно с Государственным комитетом республики Узбекистан по развитию туризма и хокимиятом Кашкадарьинской области прошел Международный фестиваль агротуризма "Анор", сообщает "Узбектуризм".

Целью проведения фестиваля является эффективное использование туристического потенциала Кашкадарьинской области, сохранение и приумножение богатого культурного наследия и исторических традиций, всесторонняя поддержка граждан, занимающихся национальным ремеслом и садоводством, а также развитие агротуризма в регионе.

Узбектуризм В первой агротуристической деревне Узбекистана прошел фестиваль.

В рамках Международного фестиваля "Анор" поселку Варганза был присвоен статус первой агротуристической деревни.

Мероприятия продолжились в празднично украшенных полях гранатовой долины Варганзы.

Гости из 22 зарубежных стран приняли участие в праздничных гуляньях и смогли насладиться национальным колоритом народных песен, горячими лепешками из тандыра и всевозможными яствами.

Узбектуризм В первой агротуристической деревне Узбекистана прошел фестиваль.

Председателю схода граждан махалли Варганза был торжественно вручен символический ключ от первой агротуристической деревни.

Песни и мелодии в исполнении фольклорного коллектива "Ризвонгул" города Китаб побудили всех гостей и участников к танцам.

Узбектуризм В первой агротуристической деревне Узбекистана прошел фестиваль.

В рамках фестиваля для участников были организованы интересные конкурсы и аукционы.

Согласно условиям состязания по сбору лучшего урожая, иностранные гости проходили по гранатовым рощами, собирая понравившиеся плоды. Лучший спелый гранат был отобран садоводами Варганзы и выставлен на торги. По результатам конкурса победителем стал хоким Китабского района Рустам Сагдуллаев.

Узбектуризм В первой агротуристической деревне Узбекистана прошел фестиваль.

Примечательно, что средства, полученные от продажи, были подарены первому ребенку, рожденному в период фестиваля в Варганзе.

На празднике также проходил конкурс по нарезанию граната, в этом состязании победителем стала гостья из Италии: ее нарезка была высоко оценена судьями. Победительнице вручен ценный подарок от Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Узбектуризм В первой агротуристической деревне Узбекистана прошел фестиваль.

Гостями фестиваля была особенно отмечена театральная постановка, подготовленная на основе легенды о появлении граната в поселке Варганза.