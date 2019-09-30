Попытка номер два: Ганиев вновь просит прощения

Председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева, а также другие члены Сената подвергли резкой критике поведение Шухрата Ганиева и предложили комиссии вынести ему строгое предупреждение, предоставив испытательный срок в три месяца.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. На заседании комиссии по регламенту и этике Сената Олий Мажлиса был рассмотрен вопрос поведения и высказываний хокима Ферганской области Шухрата Ганиева, сообщает газета "Халк сузи".

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Поводом для этого стала появившаяся накануне аудиозапись селекторного совещания, на которой глава области дал поручение начать кампанию против ношения бород, хиджабов, никабов и платков.

На внеочередном заседании комиссии хоким полностью признал свою вину и попросил у всех прощения.

"Я готов к любому наказанию. Моя семья, мои родные носят национальную одежду и следуют нашим обычаям. Я сам ношу национальную одежду дома. Я приношу свои извинения всему народу, сенаторам и нашему президенту", — отметил чиновник.

Председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева, а также другие члены Сената подвергли резкой критике поведение Шухрата Ганиева и предложили комиссии вынести ему строгое предупреждение, предоставив испытательный срок в три месяца.

Члены комиссии одобрили данное предложение.

Напомним, это не первая провинность Ганиева на посту главы областной администрации. Летом 2019-го он уже публично извинялся перед населением Риштана за незаконные сносы. А президент назвал его позором для страны.

"Вы позорите Узбекистан на весь мир. Такие люди как Эрманов, Ганиев, Рузиев и похожие на них", - говорил Мирзиёев.

Однако несмотря на это, в канун независимости республики Шухрат Ганиев оказался в числе награжденных орденом "Мехнат Шухрати".