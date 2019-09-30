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Участок газопровода на газоизмерительной станции Уренгой-Новопсков

Без газа осталось около 500 домов Ташобласти

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Во время земляных работ в рамках проекта по благоустройству "Обод кишлок" в районах "Туркистон" и "Богишамол" был сильно поврежден газопровод.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Около пяти сотен домов в Ташкентской области остались без газа. Причину произошедшего объяснил хокимият Ташкентской области на своем канале в Телеграм.

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Во время земляных работ в рамках проекта по благоустройству "Обод кишлок" в районах "Туркистон" и "Богишамол" был сильно поврежден газопровод. В результате этого подача природного газа была временно приостановлена.

Отключение началось в 10 утра по местному времени 30 сентября 2019 года. О сроках устранения проблемы не сообщается.

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Напомним, на прошлой неделе Узгидромет сообщил о том, что на Узбекистан надвигается настоящая зима - столбики термометра опустятся до плюс 7 градусов по ночам.

Теги:
Узбекистан, Ташкентская область, Газ



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