Без газа осталось около 500 домов Ташобласти

Во время земляных работ в рамках проекта по благоустройству "Обод кишлок" в районах "Туркистон" и "Богишамол" был сильно поврежден газопровод.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Около пяти сотен домов в Ташкентской области остались без газа. Причину произошедшего объяснил хокимият Ташкентской области на своем канале в Телеграм.

Во время земляных работ в рамках проекта по благоустройству "Обод кишлок" в районах "Туркистон" и "Богишамол" был сильно поврежден газопровод. В результате этого подача природного газа была временно приостановлена.

Отключение началось в 10 утра по местному времени 30 сентября 2019 года. О сроках устранения проблемы не сообщается.

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