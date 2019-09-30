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Виктор Шулика награждает учителей накануне их профессионального праздника

Учителей и наставников поздравили в Российском центре науки и культуры

Рамиз Бахтияров
Общество
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На встрече прозвучали слова благодарности в адрес учителей и наставников за многолетнюю педагогическую деятельность, воспитание подрастающего поколения и личный вклад в изучение русского языка и русской культуры в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте ко дню учителей и наставников наградили педагогов, руководителей общественных организаций и победителей различных акции и конкурсов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Пресс-служба ГД РФ
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Среди гостей мероприятия - преподаватели образовательных учреждений, педагоги-русоведы, студенческая молодежь, курсанты и волонтеры РЦНК.

Руководитель центра Виктор Шулика вручил дипломы федерального агентства Сотрудничества и почетные грамоты приглашенным учителям и наставникам, поблагодарив их за многолетнюю педагогическую деятельность, воспитание подрастающего поколения и личный вклад в изучение русского языка и русской культуры в Узбекистане.

Теги:
учитель, Узбекистан, Россия



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