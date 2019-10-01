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Школьники

Как в Узбекистане повышают эффективность внешкольного образования

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Помимо новых школ и кружков, повышаются базовые тарифные ставки сотрудников детских школ "Баркамол Авлод" с 1 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В Узбекистане утверждены меры по повышению эффективности внешкольного образования для развития у учащихся духовных качеств, организации их досуга, подготовки их к самостоятельной жизни через образование, сообщает УзА.

Согласно документу, в Узбекистане создается детская школа "Баркамол Авлод" на базе республиканских детских центров технического творчества, художественного творчества, краеведении и экологии при Министерстве народного образования.

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В том числе, создаются детские школы "Баркамол Авлод" на базе районных (городских) детских центров, республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Также будут созданы "Детские библиотеки", которые будут выявлять потребности учащихся в узбекской и мировой детской художественной литературы, содействовать им в повышении чтения книг и развитии, содействовать в организации культурно-просветительских мероприятий.

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Для систематического развития детского туризма в Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской областях и городе Ташкенте в 2020–2023 годах при детских школ "Баркамол Авлод" будут сформированы "Детские туристские базы" на 100–200 мест. Также будут созданы "Детские технопарки".

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Во всех школах "Баркамол Авлод", начиная с 2020/2021 учебного года, будет реализована программа STEAM (Science - естественные науки, Technology - технология, Engineering - инженерное искусство, Art - творчество, Mathematics - Математика).

Постановлением президента уже утверждены "Дорожная карта" по эффективной организации деятельности внешкольных образовательных учреждений системы народного образования в 2019—2024 годах, основные параметры нового строительства, реконструкции и капитального ремонта детских школ "Баркамол Авлод" на 2020—2024 годы и основные параметры нового строительства, реконструкции и капитального ремонта "Детских библиотек" на 2020—2023 годы.

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Также повышаются базовые тарифные ставки сотрудников детских школ "Баркамол Авлод" с 1 января 2020 года. Базовые тарифные ставки директора и заместителя директора школы вырастут в 1,55 раза и руководителей кружков – в 1,5 раза. Базовые тарифные ставки инструкторов-методистов и методистов будут приравнены к базовым тарифным ставкам руководителей кружков.

Теги:
Образование, постановление, Постановление, Узбекистан, Узбекистан, школьники, Школа, школы, школа



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