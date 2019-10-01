Умер участник штурма Берлина, оставивший надпись на Рейхстаге

Евгений Шалашников был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В Туле умер Евгений Тимофеевич Шалашников, участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Ветерану было 94 года.

"Уход из жизни Евгения Тимофеевича — большая утрата. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в публикации.

Евгений Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь был радистом 75-й стрелковой дивизии Третьей армии Центрального фронта.

Так же служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии, в последние годы войны был комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта. В марте 1945-го получил звание младшего лейтенанта. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождении Прибалтики, Беларуси и Польши.

Начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев рассказал РИА Новости, что уже в Берлине Шалашников оставил на стене Рейхстага надпись: "Туляк Шалашников". По его словам, сохранилось фото, где красноармеец стоит у этого здания.

В марте 1947 года Шалашникова уволили в запас, с 1956 по 1964 годы служил в органах внутренних дел: работал дежурным, оперуполномоченным и следователем.

Был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".