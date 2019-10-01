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Саида Мирзиёева

Саида Мирзиёева призналась, кто стал для неё второй мамой

© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Общество
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Дочь президента поздравила свою учительницу начальных классов с праздником и призналась, что до сих поддерживает с ней связь.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. На своей странице в социальной сети Саида Мирзиёева поздравила учителей и наставников с их профессиональным праздником и разместила фото своей учительницы.

"Мне посчастливилось: у меня была учительница, моя вторая мама, моя Наталья Михайловна Вейцман! Вспоминая ее и мои годы в начальной школе, у меня на душе становится светло, улыбка не сходит с губ – это было лучшее время!" - призналась Мирзиёева.

Учительница средней школы. Архивное фото
© Sputnik / Саид Царнаев
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Так же она отметила, что до сих пор поддерживает связь со своим наставником, прислушивается к ее советам о том, как правильно воспитывать детей.

"Каждый из нас – учитель. Дорогие друзья, под учителем я понимаю и родителей, и сестёр и братьев, и друзей, а самое главное – наставников!" - написала Саида Мирзиёева.

Теги:
Узбекистан, учитель, Саида Мирзиёева



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