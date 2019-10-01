В России могут измениться правила получения гражданства

Кроме того, планируется упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для некоторых категорий иностранцев.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Иностранцам, претендующим на получение российского паспорта, могут разрешить сохранять первое гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопроводительные документы, подготовленные Минэкономразвития к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.

В ведомстве пояснили, что реализация миграционной политики в перспективе позволит отменить обязательное требование "отказа от иного гражданства".

Кроме того, власти намерены упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые получали образование в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.

Гражданство РФ в прошлом году получили 268,1 тысячи иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, со 2 октября трудовой стаж для получения российского гражданства высококвалифицированными специалистами из других стран сокращается с трех лет до одного года.