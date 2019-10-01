Матвиенко поблагодарила Мирзиёева за бережное отношение к русскому языку

Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Узбекистан посетила Государственный академический русский драматический театр. Ее сопровождала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе посещения Государственного академического русского драматического театра Узбекистана поблагодарила президента республики Шавката Мирзиёева за бережное отношение к русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

"Хочу поблагодарить руководство Узбекистана за бережное отношение к русскому языку, который преподается во многих школах страны. Это язык межнационального общения", — сказала Матвиенко.

Она также поздравила творческий коллектив театра и зрителей с 85-м сезоном, который начинается в обновленном здании.

Матвиенко отметила, что Академический русский драматический театр Узбекистана — "с большой историей, прославленный". И сейчас он тоже "в хорошей форме".

Коллектив театра помогает сохранять русский язык, традиции и дружбу между народами двух стран, обогащает сокровищницу мирового театра, сказала председатель Совфеда.

Танзила Нарбаева, в свою очередь, отметила, что Академический русский драматический театр известен во многих странах, и подчеркнула, что в республике уделяется большое внимание развитию искусства, в том числе театрального.

Гостям показали спектакль "Банкрот" по пьесе А. Н. Островского.