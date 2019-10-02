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Шахрам Гиясов встретился с поклонниками на ташкентском Бродвее

Шахрам Гиясов встретился с поклонниками на ташкентском Бродвее

Афиша.уз
Общество
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Шахрам Гиясов рассказал раздал автографы и сделал селфи со всеми желающими на ташкентском Бродвее.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Ташкенте прошла фан-встреча узбекского боксера Шахрама Гиясова и его поклонников, сообщает "Афиша.уз".

На ташкентском Бродвее собрались сотни людей, которые хотели лично поздравить чемпиона с его победой.

Шахрам Гиясов встретился с поклонниками на ташкентском Бродвее
Афиша.уз
Шахрам Гиясов встретился с поклонниками на ташкентском Бродвее

На встреча Шахрам рассказал, как нужно держать удар и всегда оставаться в отличной форме, раздал автографы и сделал селфи со всеми желающими.

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Также были организованы конкурсы и призы на память от Гиясова.

Напомним, в августе Шахрам Гиясов одержал победу над колумбийцем Дарли Пересом за 30 секунд. 

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На первой минуте поединка Гиясов жестко попал левым хуком в голову Переса. Колумбиец хоть и смог подняться, но выглядел очень неубедительно. Рефери принял решение остановить бой, объявив победу чистым нокаутом в пользу Гиясова, который завоевал в этом поединке титул WBA International.

 

Теги:
Встреча, боксер, Бокс, спорт, Шахрам Гиясов, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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