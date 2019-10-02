Благотворительный бал пройдет в Ташкенте

Все средства, собранные за пригласительные, идут на благотворительность, а взнос в фонд за участие в мероприятии 1 миллион сумов.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. 16 октября в 18:30 в зале Regency Ballroom Хаятт Ридженси Ташкент пройдет первый благотворительный бал, сообщает "Афиша.уз".

В этот вечер гостей мероприятия будет ждать специальное меню от шеф-повара отеля, стилизованные фотозоны, перформанс театра Марка Вайля Ilkhom, а также выступление любимых артистов и многое другое.

"Благотворительный бал для нас, как для компании, для каждого из партнеров и для меня лично, — это не только светское мероприятие, — это желание привлечь людей к острым социальным проблемам. Работая совместно с первым благотворительным фондом в Узбекистане EzguAmal, мы помогаем онкобольным детям", — говорит Анна Мартусевич, Директор Отдела Продаж отеля.

Все средства, собранные за пригласительные, идут на благотворительность, а взнос в фонд за участие в мероприятии 1 миллион сумов.

Напомним, в Самарканде 1-3 ноября впервые пройдет международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon.

В Узбекистане впервые проведут международный благотворительный забег >>

Запланированы образовательные мероприятия, посвященные теме инклюзивности, конференции, лекции и мастер-классы для взрослых и детей, показы документальных фильмов о спорте, концерты с участием артистов из Узбекистана, Финляндии, Германии, Турции и России.

Принять участие в забеге смогут как опытные бегуны, так и начинающие. Для них подготовят дистанции разной длины: два, десять и 21 километр.