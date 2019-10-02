Потоп в Намангане: что сейчас происходит на дорогах - видео

Жители города уже засняли на видео все, что сейчас происходит на дороге - движение затруднено со стороны железнодорожного моста.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Намангане затопило улицу Ун бир Ахмад после сильных дождей.

В Сети уже появилось видео, демонстрирующее, как машины не могут проехать со стороны железнодорожного моста, да и люди вряд ли пройдут по такому количеству воды.

"Если хотите проехать - можете попытать удачу. Но рискуете заглохнуть посреди дороги", - пишет один из пользователей.

Напомним, в начале июня в Ташкенте прошли ливневые дожди, и снова пользователи выкладывают видео и фотографии затопления в столице, а также града размером с камни.

В конце апреля Ташкент тоже накрыл настоящий ливень, из-за чего образовался потоп.

Во всех соцсетях жители города жаловались на "наводнение" в столице республики. Машины, затопленные наполовину, стояли в пробках, люди не могли пройти по тротуарам на работу.