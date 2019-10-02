Вышла в свет аудиоверсия самого знаменитого узбекского романа

Длительность аудиоверсии романа культового писателя Адбуллы Кодыри "Минувшие дни" - более 17 часов, текст читают известные артисты театра и кино.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Сегодня в "Узэкспоцентре" открылась I Международная книжная выставка-ярмарка, сообщил на своем канале в Телеграм председатель Агентства информатизации и массовых коммуникаций Комил Аламджонов.

В рамках литературного форума Tashkent Book Fest был презентован впервые озвученный роман культового писателя Адбуллы Кодыри "Минувшие дни". Длительность аудиоверсии - более 17 часов, текст читают известные артисты театра и кино.

В Ташкенте впервые пройдет Международная книжная выставка-ярмарка >>

Программа выставки-ярмарки включит в себя проведение различных семинаров, мастер-классов, встреч с известными отечественными и зарубежными литературными деятелями. В рамках Tashkent Book Fest будут представлены также новые стандарты и технологии книгопечатания.