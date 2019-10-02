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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко: Россия активно поддерживает студентов из Узбекистана

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (10)
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко находится с официальным визитом в Узбекистане. Сегодня она встретилась с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В российских вузах учатся 29 тысяч студентов из Узбекистана, при этом пять тысяч человек получают образование за счет государственных стипендий, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы активно содействуем подготовке современных кадров. Двадцать девять тысяч студентов из Узбекистана получают разные профессии в российских вузах, при этом пять тысяч учатся за счет государственных стипендий. Только в этом году было выделено 223 госстипендии", — отметила Матвиенко.

По ее словам, Узбекистану в России выделяется едва ли не больше всего государственных стипендий.

Кроме того, спикер подчеркнула тот факт, что на сегодняшний день восемь ведущих российских вузов открыли филиалы в Узбекистане: "Не второстепенных, а именно ведущих".

Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (10)
Теги:
Университет, Образование, вузы, Россия, Узбекистан, Валентина Матвиенко



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