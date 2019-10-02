Инцидентом с узбекистанцами в Балашихе занялся Следственный комитет

В результате неожиданного визита сотрудников угрозыска реставраторы Ильхом Х. и Дильшодбек Т. оказались в больнице с тяжелыми травмами. Полицейских уже уволили.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Следователи начали проверку после того, как двое граждан Узбекистана выпрыгнули со второго этажа от сотрудников уголовного розыска в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Выясняются основания приезда сотрудников угрозыска в квартиру, а также причины, по которым мужчины выпрыгнули из окна. Затем будет принято процессуальное решение.

Как рассказала начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России Татьяна Петрова, оперуполномоченные уже уволены.

"По результатам служебной проверки двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска Отдела полиции по городу Балашиха уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесут наказание в соответствии с законодательством", — сказала она.

Кроме того, начальник отдела полиции понижен в должности, еще десять должностных лиц отдела привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в результате неожиданного визита сотрудников угрозыска реставраторы Ильхом Х. и Дильшодбек Т. оказались в больнице с тяжелыми травмами. После инцидента посольство Узбекистана в России направило официальные обращения в Министерство иностранных дел, Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.