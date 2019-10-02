Контент должен соответствовать требованиям времени, быть ярким и увлекательным, при этом лаконичным и информативным. Печатным изданиям необходимо выдержать серьезную конкуренцию с онлайн играми.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. На первой международной книжной выставке-ярмарке приняли участие представители издательств более чем из 16 стран. В числе гостей TashkentBookFest известные писатели, издатели, творческие люди, молодежь.

В Ташкенте впервые пройдет Международная книжная выставка-ярмарка >>

Отдельное внимание в рамках мероприятий книжного фестиваля уделили содержанию издаваемых книг и журналов - контент должен соответствовать требованиям времени, быть ярким и увлекательным, при этом лаконичным и информативным. Печатным изданиям необходимо выдержать серьезную конкуренцию с онлайн играми.

К 2022 году Ташкент планирует стать книжной столицей мира и этот фестиваль - как один из шагов, который приблизит мегаполис к этой цели.

Необходимо прививать молодым людям любовь к чтению, заявили в пресс-службе Агентства информации и массовым коммуникациям.