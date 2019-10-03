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День осенних наблюдений за птицами пройдет в Узбекистане

День осенних наблюдений за птицами пройдет в Узбекистане

Афиша.уз
Общество
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Участники мероприятия установят искусственные гнездовья для буланой совки, которая является самой мелкой насекомоядной совой в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Уже 5 октября состоится День осенних наблюдений за птицами EuroBirdwatch, сообщает "Афиша.уз".

Участники мероприятия поедут на Туябугузское водохранилище (Ташморе), где посчитают всех встреченных птиц и установят искусственные гнездовья для буланой совки, которая является самой мелкой насекомоядной совой в Узбекистане.

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Чтобы принять участие, необходимо иметь билет члена Общества охраны птиц Узбекистана. Его можно получить в офисе Общества.

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При себе необходимо иметь два фото 3х4, копию паспорта.

Напомним, что ежегодный членский взнос составляет 44 тысячи сумов, для студентов и пенсионеров — 22 тысячи сумов.

Главная задача EuroBirdwatch - посчитать всех встреченных птиц и направить результаты наблюдений в Общество охраны птиц Узбекистана.

Теги:
природные ресурсы, экзотические птицы, Узбекистан, Узбекистан



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