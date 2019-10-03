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Социальные сети

"Одноклассники" запустили распознавание лиц друзей на видео

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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"Одноклассники" смогут понять по фото пользователя, как он выглядит, и затем распознать его среди свыше 300 миллионов пользовательских профилей с точностью, близкой к 100%.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Соцсеть "Одноклассники" запустила распознавание лиц друзей на видео и в прямых эфирах, при этом отмечены будут только знакомые автора, сообщается в новостях компании.

"Одноклассники" умеют автоматически понять по публичным видео и фотографиям пользователя, как он выглядит, и затем распознать его среди свыше 300 миллионов пользовательских профилей с точностью, близкой к 100%. Алгоритмы машинного обучения соцсети обеспечивают приватность пользователя", - говорится в сообщении.

Известно, что во время ведения трансляции или загрузки видео технология распознавания в реальном времени предложит автору или его друзьям подтвердить автоматические отметки найденных пользователей.

Компания уточняет, что это собственная технология ОК, в основе которой каскад из сверхточных нейросетей.

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Сервис также позволяет с помощью специальных элементов управления в видеоплеере сразу перейти к просмотру моментов с участием друзей. Нейросети и технологии компьютерного зрения адаптируются к уровню освещенности, поворотам и наклонам головы, и при этом определяют лицо, даже если у человека новая прическа, борода и надеты очки либо шлем.

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Пользователи, которых отметили на видео, смогут при необходимости удалить отметку или запретить в настройках профиля отмечать себя в видео. Соцсеть планирует прислать всем пользователям ОК, чьи лица присутствуют на ранее загруженных видео, уведомления с предложением подтвердить отметку.

Сервис уже доступен части аудитории и в течение месяца появится у всех пользователей. 

Теги:
IT-технологии, технологии, соцсети, одноклассники, Одноклассники, Одноклассники



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