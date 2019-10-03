"На полу – всего 20 минут": МНО рассказало, почему школа оказалась без парт

В МНО опровергли появившиеся в СМИ догадки о том, что школьные парты забрали для проведения вступительных экзаменов в Кокандский государственный университет, так как тестовый центр не нуждается в дополнительной мебели.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. На днях в СМИ распространилось фото, где ученики школы №24 Ферганской области сидели на полу своего класса во время занятия. В Министерстве народного образования прокомментировали ситуацию, объяснив это тем, что снимок сделан как раз в тот момент, когда старые парты меняли на новые.

"Школьных парт не было в комнате всего лишь 20 минут. Именно в этот момент кто-то сфотографировал учеников, сидящих на полу. Хотя учебный процесс продолжается в обычном режиме," — говорится в сообщении МНО.

В МНО также опровергли появившиеся в СМИ догадки о том, что школьные парты забрали для проведения вступительных экзаменов в Кокандский государственный университет, так как тестовый центр не нуждается в дополнительной мебели.

По информации ведомства, общеобразовательная школа №24 построена в 1973 году и рассчитана на 1 250 учеников. Здание было капитально отремонтировано в 2018-м в рамках Государственной инвестиционной программы. Сейчас образовательное учреждение полностью оснащено необходимыми учебными принадлежностями и мебелью. В настоящее время там обучаются 2 635 учеников.