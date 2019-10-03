Поймали на вымогательстве: ташкентские фермеры лишились более 20 000 штук яиц

Незаконное изъятие продуктов питания происходило под видом проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Товар забирали сверх нормы в обмен на заключение о проверке качества.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Сотрудники одной из ташкентских лабораторий ежедневно вымогали у фермеров, торговавших на рынке, яйца и молочную продукцию. Это происходило под видом проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Продукты забирали сверх нормы в обмен на заключение о проверке качества, пока делом не заинтересовалась Генпрокуратура.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что должного лабораторного исследования проведено не было. В общей сложности изъято путем вымогательства 20 500 штук яиц. Объем молочной продукции не уточняется.

По данному факту в отношении работников лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенной на территории фермерского рынка "Навруз", возбуждено уголовное дело и ведутся предварительные следственные действия.