16:43 03 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Trade at a city food pre-Easter fair held on Karl Marx Square in Novosibirsk. (File)

Поймали на вымогательстве: ташкентские фермеры лишились более 20 000 штук яиц

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
Получить короткую ссылку
74 0 0

Незаконное изъятие продуктов питания происходило под видом проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Товар забирали сверх нормы в обмен на заключение о проверке качества.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Сотрудники одной из ташкентских лабораторий ежедневно вымогали у фермеров, торговавших на рынке, яйца и молочную продукцию. Это происходило под видом проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Продукты забирали сверх нормы в обмен на заключение о проверке качества, пока делом не заинтересовалась Генпрокуратура.

© Telegram / Farg'onaliklar
Крупнейший продуктовый рынок сгорел в Ферганской области - видео

В ходе доследственной проверки выяснилось, что должного лабораторного исследования проведено не было. В общей сложности изъято путем вымогательства 20 500 штук яиц. Объем молочной продукции не уточняется.

По данному факту в отношении работников лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенной на территории фермерского рынка "Навруз", возбуждено уголовное дело и ведутся предварительные следственные действия.

Теги:
Ташкент, Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан, рынок



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕАЭС - Матвиенко
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино – афиша

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054