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Генсека Тюркского совета ждут с визитом в Узбекистане

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Багдад Амреев проведет встречи в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, а также Торгово-промышленной палате.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркского совета) Багдад Амреев 3-6 октября посетит Узбекистан, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Амреев проведет встречи в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, а также Торгово-промышленной палате. Ещё он примет участие в заседании делового совета ССТГ в Ташкенте, который впервые пройдет в Узбекистане. В рамках делового совета также состоится инвестиционный форум с участием представителей бизнеса из стран ССТГ.

Портфели
© Sputnik / Сергей Субботин
Тюркский деловой совет в 2019 году пройдет в Ташкенте
В середине сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ратифицировал соглашение о создании Тюркского совета. До этого стало известно, что узбекская сторона официально направила обращение в секретариат совета о вступлении в организацию.

Мирзиёев в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании ССТГ в Чолпон-Ате (Кырзызстан). Узбекский лидер участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в азербайджанской Нахичеване.

Членами совета являются Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.

Теги:
МИД Узбекистана, визит, Узбекистан, Тюркский совет



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