Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Женщинам впервые разрешили служить в Вооруженных силах Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Аш-шарк аль-аусат".
Штабной генерал Хасан аш-Хашри рассказал газете, что "прием женщин на военную службу — шаг вперед в верном направлении". При этом он отметил: в саудовской армии "полно работы для женщин".
Служба саудовских женщин в армии является новым шагом властей королевства по изменению роли женщин в некогда самом консервативном государстве, которое, согласно разработанной под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана программе экономических преобразований "Видение-2030", стремится превратить прекрасный пол в одну из движущих сил для реформ в королевстве.
"Львицы обороны": женщины на службе в сирийской армии >>>
Напомним, в апреле Министерство обороны Узбекистана впервые объявило о наборе на действительную военную службу женщин и девушек. Основные требования к кандидатам женского пола: диплом о высшем или среднем специальном медицинском образовании, рост от 170 сантиметров, возраст от 18 до 25 лет (возрастное исключение предусмотрено для специалистов с высшим медицинским образованием узкого профиля – до 28 лет). Особо приветствуются женщины-спортсменки.