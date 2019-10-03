Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии

По данным СМИ, Министерство обороны королевства уже начало принимать женщин на военную службу.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Женщинам впервые разрешили служить в Вооруженных силах Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Аш-шарк аль-аусат".

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Женщины могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.

Штабной генерал Хасан аш-Хашри рассказал газете, что "прием женщин на военную службу — шаг вперед в верном направлении". При этом он отметил: в саудовской армии "полно работы для женщин".

Служба саудовских женщин в армии является новым шагом властей королевства по изменению роли женщин в некогда самом консервативном государстве, которое, согласно разработанной под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана программе экономических преобразований "Видение-2030", стремится превратить прекрасный пол в одну из движущих сил для реформ в королевстве.

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Напомним, в апреле Министерство обороны Узбекистана впервые объявило о наборе на действительную военную службу женщин и девушек. Основные требования к кандидатам женского пола: диплом о высшем или среднем специальном медицинском образовании, рост от 170 сантиметров, возраст от 18 до 25 лет (возрастное исключение предусмотрено для специалистов с высшим медицинским образованием узкого профиля – до 28 лет). Особо приветствуются женщины-спортсменки.