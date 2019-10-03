Имам-хатиб прокомментировал новые правила проведения свадеб в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Имам-хатиб из Самарканда Мумин Ашуров высказал свое мнение относительно введения новых правил проведения свадеб в Узбекистане."Самаркандский вестник".
"Мы должны помнить, что излишнее расточительство считается большим грехом, об этом написано в Коране и хадисах. Думаю, было бы правильным проведение любых обрядов сообща с Духовным управлением мусульман Узбекистана, в соответствии с шариатом, — сказал имам-хатиб. — Ведь наши люди проводят грандиозный "туй" даже в честь возвращения из армии, из-за границы, паломничества в Мекку".
Ашуров считает, что таким людям стоит направлять деньги на помощь нуждающимся — это принесет гораздо больше пользы.
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Аргументируя принятие устава, парламентарии отметили, что в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в проведении различных мероприятий в стране встречаются "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".
В связи с этим решено было ограничить количество гостей, автомобилей в кортежах и время проведения торжеств. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.