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Дети в детском саду

Это вам не детский сад: готовить к школе начнут до ее начала

© Facebook / Министерство дошкольного образования Узбекистана
Общество
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Программа обучения будет стартовать со 2 сентября по 25 мая. В конце года детям выдадут сертификат государственного образца.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Министерство народного образования разработало проект постановления Кабмина, которое предполагает внедрение обязательной бесплатной подготовки детей к школе во всех детских садах.

Дети в детском саду
Пресс-служба министерства народного образования РУз
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Согласно проекту, готовиться к школе дети будут со 2 сентября по 25 мая на основе государственной учебной программы. Использование современных инновационных педагогических технологий, эффективных форм и методов обучения и воспитания - обязательно.

Также в документе говорится, что одной из основных целей обязательной годичной подготовки детей к школе является формирование здоровой, активной, полноценной, социально адаптированной личности ребенка.

Детям, прошедшим обязательную подготовку в течение года, будет выдаваться сертификат государственного образца.

Теги:
Постановление, Узбекистан, Министерство дошкольного образования



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