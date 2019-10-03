Это вам не детский сад: готовить к школе начнут до ее начала

Программа обучения будет стартовать со 2 сентября по 25 мая. В конце года детям выдадут сертификат государственного образца.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Министерство народного образования разработало проект постановления Кабмина, которое предполагает внедрение обязательной бесплатной подготовки детей к школе во всех детских садах.

Согласно проекту, готовиться к школе дети будут со 2 сентября по 25 мая на основе государственной учебной программы. Использование современных инновационных педагогических технологий, эффективных форм и методов обучения и воспитания - обязательно.

Также в документе говорится, что одной из основных целей обязательной годичной подготовки детей к школе является формирование здоровой, активной, полноценной, социально адаптированной личности ребенка.

Детям, прошедшим обязательную подготовку в течение года, будет выдаваться сертификат государственного образца.