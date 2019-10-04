15:28 04 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Данил Юлдашев

Возвращение на родину: что ждет узбекистанца, спасшего людей из автобуса

Минтруда
Общество
Получить короткую ссылку
51910

Молодой боксер отказался от гражданства России и уже совсем скоро начнет трудиться в Агентстве внешней трудовой миграции Минтруда.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Узбекистанец Данил Юлдашев, который в августе спас людей из разбившегося автобуса в Перми, получил предложение по работе от Минтруда, сообщается на официальном сайте.

20-летний боксер решил вернуться на родину, отказавшись от гражданства России.

В свою очередь, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило Данилу Юлдашеву присоединиться к своей команде.

Губернатор наградил узбекистанца, спасшего людей из автобуса в Перми >>

В данный момент молодой человек знакомится с новой работой, а в будущем начнет трудиться в Агентстве внешней трудовой миграции Минтруда.

Напомним, в августе в Перми рейсовый автобус маршрута №53 попал в ДТП, врезавшись в стену магазина. Один человек погиб, а более 32 пострадали. 

"Меня так воспитали": узбекистанец спас людей из автобуса в Перми >>

Одним из первых, кто бросился на помощь, был боксер Данил Юлдашев. Парень ехал на тренировку в клуб и остановился, чтобы помочь. Он увидел, что все двери в автобусе искорежены, их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь. Затем Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

Глава Прикамья вручил Юлдашеву Благодарственное письмо, а также подарил боксерские перчатки.

Также краевые власти сообщило о том, что посодействуют в получении Данилом Юлдашевым российского гражданства и уже до конца 2019 года юноша сможет стать гражданином РФ.

 

Теги:
спасение, гражданство, Россия, Россия, Пермь, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Розовые боа и растяжка: закулисье "Мулен Руж" - фотолента
Итоги визита Валентины Матвиенко в Узбекистан
Заявления, цветы и чарующая Бухара: как прошел визит Матвиенко в Узбекистан
Что изменилось в налоговой системе Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054