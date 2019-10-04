Возвращение на родину: что ждет узбекистанца, спасшего людей из автобуса

Молодой боксер отказался от гражданства России и уже совсем скоро начнет трудиться в Агентстве внешней трудовой миграции Минтруда.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Узбекистанец Данил Юлдашев, который в августе спас людей из разбившегося автобуса в Перми, получил предложение по работе от Минтруда, сообщается на официальном сайте.

20-летний боксер решил вернуться на родину, отказавшись от гражданства России.

В свою очередь, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило Данилу Юлдашеву присоединиться к своей команде.

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В данный момент молодой человек знакомится с новой работой, а в будущем начнет трудиться в Агентстве внешней трудовой миграции Минтруда.

Напомним, в августе в Перми рейсовый автобус маршрута №53 попал в ДТП, врезавшись в стену магазина. Один человек погиб, а более 32 пострадали.

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Одним из первых, кто бросился на помощь, был боксер Данил Юлдашев. Парень ехал на тренировку в клуб и остановился, чтобы помочь. Он увидел, что все двери в автобусе искорежены, их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь. Затем Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

Глава Прикамья вручил Юлдашеву Благодарственное письмо, а также подарил боксерские перчатки.

Также краевые власти сообщило о том, что посодействуют в получении Данилом Юлдашевым российского гражданства и уже до конца 2019 года юноша сможет стать гражданином РФ.