Жизнь по точкам: как обучаются дети с нарушениями зрения

Ребята с особенностями развития также достигают высоких результатов в разных сферах: среди выпускников специализированной школы для незрячих детей есть победители отечественных и зарубежных музыкальных конкурсов, триумфаторы паралимпийских игр.

В классе у Тамары Саидакбаровой - ребята разного возраста. Программа единая для всех, и те, кто постарше, учатся читать и писать второй раз, но уже по шрифту Брайля.

Тифлопедагог Тамара Юлдашевна работает в Ташкентской специализированной школе-интернате для незрячих детей уже 35 лет.

После окончания текстильного института поняла, что хочет преподавать, прошла курсы переквалификации и устроилась в школу-интернат учителем трудового обучения.

Но для работы с особенными детьми необходимо специализированное образование, потому молодой педагог отправилась за вторым высшим на курсы при Ташкентском педагогическом университете имени Низами.

"Конечно, вначале было сложно принять себя в статусе тифлопедагога (специалист, который осуществляет воспитание и обучение детей с нарушениями зрения. – Прим. ред.). Было страшно: вдруг не получится найти общий язык с детьми или будет слишком сложно и не хватит терпения, - признается Тамара Юлдашевна. - Переосмысление началось с первых дней общения с ребятами. Я навсегда поняла, что это и есть мое призвание – любить, помогать, направлять и оберегать тех, кто так нуждается в особой заботе".

Тифлопедагог учит слепых и слабовидящих читать и писать (по шрифту Брайля), прививает им навыки самообслуживания, умение ориентироваться в пространстве. А также навыки, необходимые для работы на специализированном производстве.

Безграничные возможности души и сердца

"Самое сложное в моей работе, - говорит педагог, - это невозможность привыкнуть и смириться с детской инвалидностью. Проработав 35 лет с незрячими и слабовидящими учениками, я все равно очень лично воспринимаю каждый отдельный случай".

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Дети с особенностями развития также достигают высоких результатов в разных сферах: среди выпускников специализированной школы для незрячих детей есть победители отечественных и зарубежных музыкальных конкурсов, триумфаторы паралимпийских игр, профессора и доктора наук.

"Особые потребности не мешают этим ребятам развиваться, - уверена Тамара Юлдашевна. - Они на равных могут общаться со своими сверстниками из общеобразовательных школ. И каждый день я убеждаюсь в том, что, несмотря на физические особенности, у наших учеников поистине безграничные возможности души и сердца. Но условия их обучения должны быть специализированными".

О нововведениях в системе образования особенных детей

Сейчас Министерство дошкольного образования выступило с решением преобразовать специализированные учреждения в многопрофильные, при этом сократить их количество, отправив ребят, способных обучаться в общеобразовательных условиях, в такие школы и детские сады.

"Система образования детей с ограниченными возможностями, я считаю, пока должна быть выборочной. То есть специализированные школы необходимо оставлять наряду с общеобразовательными, где также будут обучаться дети с ограниченными возможностями. Решение же о разделении, на мой взгляд, принято по инициативе специалистов в данной области, которые видели опыт зарубежных стран, и родителей, которые не желают, чтобы их ребенок обучался в отрыве от семьи.

Но, признаться, я пока не ярый сторонник инклюзивного образования: ведь для этого необходима материально-техническая база, которой наша страна не обладает в полной мере. Материальное обеспечение интерната оставляет желать лучшего. Хотя со стороны государства нам стараются уделять как можно больше внимания," - отмечает тифлопедагог.

Внимание на всех уровнях

На днях в рамках проекта "Ko‘ngil ko‘zi" ("Глаза души") Агентством информации и массовых коммуникаций был оборудован специализированный инновационный компьютерный центр. В Ташкенте есть специальная типография, которая печатает книги для незрячих, она снабжает интернат необходимыми материалами. Также учреждение оснащено "говорящими компьютерами", которые помогают детям ориентироваться в пространстве.

Где начинается инклюзивное образование

Тамара Юлдашевна считает, что инклюзия должна начинаться внутри семьи, то есть работу необходимо начинать с населения – повышать медицинскую культуру, правовую грамотность.

Родители не должны стесняться своих детей, которые родились с особенностями развития, тем более социализироваться им помогают многочисленные центры, совместные праздники, которые регулярно проводятся в каждом районе. В дошкольных и школьных учреждениях им оказывать грамотную коррекционную помощь в полной мере. Такая работа активно началась несколько лет назад и продолжается сегодня.