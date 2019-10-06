Американские доктора проведут осмотр в Намангане

В составе делегации - врачи-анестезиологи, урологи, челюстно-лицевые хирурги и педиатры. Предусмотрены также встречи с представителями областного управления здравоохранения, руководителями государственных и частных клиник.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Группа врачей Мичиганского университета посетит Узбекистан для того, чтобы обменяться опытом по современным методам лечения, приёма и консультации пациентов, сообщает МИД республики.

Будут также рассмотрены вопросы налаживания прямых партнерских отношений с медицинскими учреждениями страны.

Визит американских врачей проработан Посольством республики в США совместно с Национальной палатой инновационного здравоохранения Узбекистана и при поддержке докторов-соотечественников.

В составе делегации - врачи-анестезиологи, урологи, челюстно-лицевые хирурги и педиатры. Регионом для проведения медицинских консультаций определена Наманганская область.

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Проект продолжится серией последующих визитов и в другие регионы нашей страны, утверждают в МИДе.