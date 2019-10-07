"Плохая девушка": на узбекском ТВ выступили против рваных джинс

По мнению главы махалли, рваные джинсы нарушают традиции и за такими девушками должны присматривать отцы.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. На узбекском телевидении резко осудили рваные джинсы на девушках, сообщают местные СМИ.

"В передаче "Муносабат" глава одной из махалли Наима Джаборова высказалась о том, что новая мода нарушает национальные традиции, возбуждает мужчин, которые ревнуют своих жен из-за такой одежды", - говорится в сообщении.

По ее словам, отцы должны присматривать за такими девушками. Также, по мнению Джаборовой, недопустимо, чтобы дети обращались к родителям на "ты".

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"Мужчина устроил демократию, пусть жена делает все, что хочет. Дети растут, а когда они становятся взрослыми, уже больше не заботятся о своих родителях", - высказалась она.

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Напомним, в апреле замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов пожаловался подписчикам на то, что узбекское телевидение оказывает отрицательно влияние на молодежь, показывая бородатых мужчин и жизнь ночных клубов.

Кстати, на узбекский телеканал Sevimli еще в прошлом году начались нападки после того, как в эфире были показаны сцен эротического содержания.