СМИ Турции: у Нодиры Кодировой два пулевых отверстия и синяки на теле

История гибели узбекистанки обрастает все новыми скандалами: адвокат заявил, что следствие не проводило вскрытие, а сам депутат все еще молчит.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Сомнения по поводу причины смерти узбекистанки Нодиры Кодировой в Турции все больше возрастают. Местные СМИ сообщают, что у девушки два пулевых отверстия и синяки на теле.

По словам адвоката семьи Нодиры, вскрытия тела долго не проводилось, а у депутата Ширина Унала даже не сняли отпечатки пальцев.

К слову, семья узбекистанки также не верит тем фактам, которые предоставляет следствие.

Семья покончившей с собой узбекистанки в Турции не верит следствию >>

В стране уже начались кампании с требованием установить истинную причину смерти Кодировой.

Напомним, 23-летняя девушка совершила самоубийство из-за депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала, в доме которого она работала и ухаживала за его больной женой. Как оказалось впоследствии, она работала там нелегально.

26 сентября прокуратура начала изучать дело по данному факту, а также обвинила Нодиру в занятии проституцией, а ее подругу Лейлу в том, что принуждала делать это.

Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции >>

Несколько дней назад сотрудники вызвали Лейлу на допрос, где девушка рассказала, что перед тем самым вечером, когда Нодира покончила с собой, она звонила ей в слезах и кричала, что случилось что-то ужасное.

Сама Лейла также отвергает заявления прокуратуры Турции о том, что они занимались проституцией. По ее словам, она отправляет текстиль в Ташкент и этим зарабатывает себе на жизнь.