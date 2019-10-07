Первые полисы ОМС в Узбекистане получат жители Сырдарьи

После анализа результатов пилотного проекта систему планируется ввести еще в шести областях, а затем — по всей стране.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Пилотный проект по внедрению обязательного медицинского страхования (ОМС) будет запущен в Сырдарьинской области в 2021 году, сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

Этот вопрос обсуждался на встрече депутатов, чиновников и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным пресс-службы, после анализа результатов пилотного проекта систему планируется ввести еще в шести областях, а затем — по всей стране. В Минздраве считают, что поэтапное внедрение даст возможность вовремя выявить недочеты и в итоге достичь желаемых результатов.

На сегодняшний день разработана отдельная дорожная карта, которой предусмотрено создание в 2020 году Фонда обязательного медицинского страхования — единого закупщика медицинских услуг. В него будут поступать средства из госбюджета, в том числе — акцизные налоги на табачные изделия, алкоголь, продукты с высоким содержанием сахара, жиров и прочие, которые вредят здоровью.

Поэтапное внедрение информационных технологий в сферу и подготовка к пилотному проекту стартуют в следующем году.

Напомним, в декабре 2018-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы. Документ содержит в себе подходы, основанные на рекомендациях ВОЗ, а также опыте передовых стран. Реформы обеспечат равный доступ для всех к медицинской помощи, финансовую защищенность и эффективное распределение ресурсов.