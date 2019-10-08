Оказывать туристические услуги на Чарваке теперь будут легально - проект

Если предприниматель накопит налоговую задолженность более 10 млн сумов, то имущество, используемое налогоплательщиком для оказания услуг, подлежит аресту.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Государственный налоговый комитет предлагает ввести новые виды налогов на услуги, предоставляемые в зонах отдыха Бостанлыкского района Ташобласти таких, к примеру, как Чарвак, Бурчмулла, Чимган и другие.

Это нововведение, как указано в проекте постановления на портале СОВАЗ, создаст дополнительные источники поступления доходов в местные бюджеты путем легализации и упорядочения деятельности граждан в сфере предоставления услуг.

Особый режим налогообложения, возможно, внедрят с 1 января 2020 года в качестве эксперимента. В частности, будут установлены ставки фиксированного налога на различные услуги.

Кроме того, оказывать досуговые услуги в Бостанлыкском районе Ташкентской области с начала следующего года можно будет только на основе свидетельства о регистрации услуг, которое выдается сроком на три года, говорится в документе.

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Также в проекте постановления определены налоговые ставки на другие виды услуг:

– аренда топчанов – 3-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда водного транспорта – 3-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда скутеров и снегоходов – 5-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда квадроцикла – 5-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда параплана – 3-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда лошадей – 1-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда принадлежностей для горнолыжников и сноубордистов – 1-кратный размер базовой расчетной величины.

Если предприниматель накопит налоговую задолженность более 10 млн сумов, то имущество, используемое налогоплательщиком для оказания услуг, подлежит аресту.