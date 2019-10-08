16:37 08 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
На Чарваке снесли известное кафе «Бочка»

Оказывать туристические услуги на Чарваке теперь будут легально - проект

© Новости Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
46 0 0

Если предприниматель накопит налоговую задолженность более 10 млн сумов, то имущество, используемое налогоплательщиком для оказания услуг, подлежит аресту.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Государственный налоговый комитет предлагает ввести новые виды налогов на услуги, предоставляемые в зонах отдыха Бостанлыкского района Ташобласти таких, к примеру, как Чарвак, Бурчмулла, Чимган и другие.

Ташкентское море, или Притягательный Чарвак
© Sputnik / Стрингер
Французские компании будут развивать Чарвак и Чимган

Это нововведение, как указано в проекте постановления на портале СОВАЗ, создаст дополнительные источники поступления доходов в местные бюджеты путем легализации и упорядочения деятельности граждан в сфере предоставления услуг.

Особый режим налогообложения, возможно, внедрят с 1 января 2020 года в качестве эксперимента. В частности, будут установлены ставки фиксированного налога на различные услуги. 

Кроме того, оказывать досуговые услуги в Бостанлыкском районе Ташкентской области с начала следующего года можно будет только на основе свидетельства о регистрации услуг, которое выдается сроком на три года, говорится в документе.

Зона особого внимания, или Что будет с Чарваком через пару лет >>

Также в проекте постановления определены налоговые ставки на другие виды услуг:

Отдыхающие в бассейне. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Новый бассейн и коттеджи: как совершенствуется зона отдыха "Сумча"

– аренда топчанов – 3-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда водного транспорта – 3-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда скутеров и снегоходов – 5-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда квадроцикла – 5-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда параплана – 3-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда лошадей – 1-кратный размер базовой расчетной величины;

– аренда принадлежностей для горнолыжников и сноубордистов – 1-кратный размер базовой расчетной величины.

Если предприниматель накопит налоговую задолженность более 10 млн сумов, то имущество, используемое налогоплательщиком для оказания услуг, подлежит аресту.

Теги:
предприниматели, Чарвакское водохранилище, налоги



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Тина Канделаки рассказала, на каком языке она молится - видео
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054