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Бекзод Нурматов

Глава АСА выразил соболезнования близким Бекзода Нурматова

© ok.ru / BEKZOD NURMATOV
Общество
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Боец ММА из Узбекистана умер в ночь на понедельник от инсульта. За свою карьеру он одержал 11 побед и потерпел два поражения.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Глава лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев выразил соболезнования родным и близким бойца ММА из Узбекистана Бекзода Нурматова, который умер после поединка в Чечне.

Нурматов скончался спустя несколько дней после поражения от россиянина Беслана Исаева в поединке на турнире ACA 100, который прошел 4 октября в Грозном.

"Случилось то, чего мы больше всего боялись. Скорбим вместе с родными. Пусть всевышний наградит его раем", — написал Хасиев на своей странице в Instagram.

Бекзоду Нурматову было 27 лет. За карьеру в MMA он одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Бекзод Нурматов
© ok.ru / BEKZOD NURMATOV
Бекзод Нурматов

В апреле мы рассказывали об успешном выступлении бойца на ежегодном международном турнире "Мемориал Юрия Потапова". Тогда он одолел соперников из 15 стран и стал лучшим.

До этого спортсмен завоевал в Кыргызстане чемпионский пояс серии Гран-при IV этнотурнира "Батыр башы" по смешанным единоборствам.

Теги:
спорт, Узбекистан, Бокс, соболезнования, смерть



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