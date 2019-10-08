Конкурс "Наши герои": узбекские школьники поедут в Крым

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik, Лев Рыжков. Оргкомитет международного конкурса "Наши герои", который проводится среди школьников постсоветского пространства, определился с финалистами. Организаторами конкурса выступили Россотрудничество и движение "Сделаем вместе!". В конкурсе приняли участие около 13 тысяч школьников из 11 стран. В финал вышло 34 работы. Семеро из этого числа – ученики 7-10 классов из Узбекистана. Они отправятся в Крым в лагерь "Артек" на смену с 16 октября по 7 ноября.

Героиня труда

Нодирапошшо Абдулхусейнова в своей работе рассказала о Салиме Машрабаевой – одной из первых женщин Узбекистана, снявших паранджу. Но не только этот поступок прославил Салиму.

"Во время Второй Мировой войны Салима Машрабаева была работником трудового фронта, - пишет Нодирапошшо. – Да, здесь, в тылу, не рвались снаряды, не падали на землю сраженные пулями солдаты. Здесь был другой фронт. Фронт, в котором тоже нужно было жить и достойно выжить".

После войны Салима Машрабаева работала на мебельной фабрике. Школьница из Бухары отмечает, что героиня труда прожила достойную жизнь – воспитывала молодежь, помогала людям, оберегала домашний очаг, работала на благо Родины..

От солдата до генерал-майора

Для Дианы Бахтиевой легендарным героем является "железный генерал" Сабир Рахимов. Он начинал свою военную карьеру в 1922 году простым красноармейцем. В боях с басмачами командовал кавалерией, несколько раз был ранен. За храбрость был награжден орденом Красного знамени. В 1941 году ушел на фронт в звании майора, а в 1943 году Сабир Рахимов стал уже генерал-майором.

"Достаточно быстрый рост объясняется личными качествами офицера, - пишет Диана Бахтиева. – Любимый герой для меня, несомненно, должен быть мужественным и ответственным, добрым и справедливым, понимающим остальных людей".

Железный генерал погиб 26 марта 1945 года в боях под городом Данциг (ныне Гданьск в Польше). Спустя 20 лет, 6 мая 1965 года, ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Наперегонки со всем миром

15-летняя Мубина Гуломова в качестве героя выбрала Шарафа Рашидова, руководившего Узбекской ССР в период с 1959 по 1983 гг.

"При Рашидове в 1966 году была заново отстроена столица Узбекистана – Ташкент, - пишет Мубина Гуломова. – С 64 до 100 выросло число научно-исследовательских институтов Узбекистана, а Ташкентское производственное объединение им. В. Чкалова вошло в пятерку крупнейших авиационных предприятий мира. При нем были построены новые музеи, парки, театры".

По мнению школьницы из Жалакудукского района, Шараф Рашидов занял место героя потому, что использовал свой дар сильного лидера и умного дипломата для развития Узбекистана.

Среднеазиатский Третьяков

Воспитанница государственной специализированной школы-интерната им. И. Юсупова из Нукуса Айжамал Кенжебаева назвала в числе героев Узбекистана Игоря Савицкого - человека, родившегося в Киеве и умершего в Москве. И, тем не менее, нельзя умалить заслуги этого художника, реставратора, этнографа, искусствоведа перед Узбекистаном и Каракалпакстаном.

"В 1950 году Игорь Савицкий приехал в Каракалпакию для работы в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции Академии Наук СССР, где изучал и коллекционировал предметы народно-прикладного искусства, - пишет Айжамал Кенжебаева. – Эта деятельность настолько захватила Игоря Савицкого, что он начал серьезно интересоваться доселе малоизвестным искусством каракалпаков – малого народа, живущего среди пустынь, в низовьях Амударьи".

Создатель уникального Музея искусств, экспозицию которого сравнивают с Третьяковской галереей, бескорыстный подвижник достоин войти в пантеон героев Узбекистана, считает школьница.

Спасти младенца

15-летняя Юлия Костецкая из Ташкента считает своим героем Камолжона Тургунова – легендарного защитника дома Павлова. Этот небольшой, четырехэтажный жилой дом в центре Сталинграда, немцы так и не смогли взять. Тридцать бойцов удерживали этот дом в течение пятидесяти восьми дней. Но самое удивительное не это.

"В период затишья Камолжон услышал доносящиеся из подвала женские голоса, - пишет Юлия Костецкая. – В подвале обнаружили полтора десятка женщин, у одной из которых на руках был новорожденный ребенок. Эвакуировать спасенных не удалось, и все 58 дней осады новорожденная вместе с матерью находилась рядом с бойцами, которые делились с ней последними сухарями и водой. Именно Камолжон приносил матери еду, чтобы у женщины не пропало молоко. А когда оно все-таки пропало, солдат из Узбекистана выхаживал девочку смесью муки и воды, а затем помог перебраться на безопасный берег Волги".

Спустя много лет девочка, родившаяся в доме Павлова, встретилась со своими крестными, в числе которых был и Камолжон Тургунов. Узбекский защитник Сталинграда дожил до 93 лет.

Приемный отец-герой

Севара Маматкулова из поселка Алмазар считает своим героем Шаахмеда Шамахмудова.

"Семья Шамахмудова приняла 15 детей-сирот, эвакуированных в Ташкент, - пишет Севара Маматкулова. – За один только 1943-й год пожилой кузнец стал отцом четырех детей. Шамахмудовы жили небогато, но дружно. Ташкент стал для ребят второй родиной. Все дети в семье говорили на чистом узбекском языке и жили одной семьей, помогая друг другу и поддерживая один другого".

Семья Шамахмудовых стала прототипами главных героев романа Рахмата Файзи "Его величество человек" и знаменитого кинофильма "Ты не сирота". Сам глава семьи дожил ровно до ста лет, и умер в окружении своей любящей большой семьи.

Посмертная награда

Максим Эргашбоев из Андижана близким к себе героем считает Шухратбека Захидова – нашего современника.

"В 2000 году Шухратбек Захидов проявил героизм при задержании особо опасных преступников: религиозных экстремистов в Избасканском районе, - пишет Максим Эргашбоев. – За годы службы наш герой Шухратбек Захидов был непримирим к врагам Родины, вел беспощадную войну против террористов".

Одна из схваток этой войны оказалась для Захидова последней. В мае 2005 года в бою с террористами Шухратбек погиб, за что был посмертно награжден Орденом Славы.

Свои работы представители Узбекистана будут защищать 4 ноября в финале, который пройдет в детском центре "Артек".