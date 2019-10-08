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Таможенники задержали лекарства без документов

Здоровее не станем: лекарства без документов остановлены на границе

© ГТК
Общество
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Препараты, в том числе "Тропикамид", "REGAPEN" и другие, должны были пересечь границу в грузовом автомобиле марки "ISUZU".

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Лекарства неизвестного происхождения и сомнительного назначения на сумму более 200 млн сумов были остановлены на границе. Об том сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета

Таблетки амфетамина.
© Flickr/ Alex Dodd
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Препараты, в том числе "Тропикамид", "REGAPEN" и другие, должны были пересечь границу в грузовом автомобиле марки "ISUZU". Во время проверки транспортного средства сотрудники таможенной службы не обнаружили никаких сопроводительных документов.

Общая сумма изъятых в качестве вещественных доказательств лекарств составила 232 миллиона 200 тысяч сум.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Государственный таможенный комитет, лекарства



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