Здоровее не станем: лекарства без документов остановлены на границе

Препараты, в том числе "Тропикамид", "REGAPEN" и другие, должны были пересечь границу в грузовом автомобиле марки "ISUZU".

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Лекарства неизвестного происхождения и сомнительного назначения на сумму более 200 млн сумов были остановлены на границе. Об том сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Препараты, в том числе "Тропикамид", "REGAPEN" и другие, должны были пересечь границу в грузовом автомобиле марки "ISUZU". Во время проверки транспортного средства сотрудники таможенной службы не обнаружили никаких сопроводительных документов.

Общая сумма изъятых в качестве вещественных доказательств лекарств составила 232 миллиона 200 тысяч сум.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.