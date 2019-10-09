В Самарканде массовое отравление хот-догами и шаурмой

При проверке пункта общепита, в котором отравились уже 26 человек, на месте никого не оказалось, а само заведение было закрыто.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В Узбекистане снова массовое отравление фастфудом, на этот раз - в Самарканде, сообщает Минздрав.

Оказалось, что около 26 человек отравились хот-догами и шаурмой в пункте общепита, принадлежащем ООО "Бахтиёр", на Сиабском рынке.

"Во второй половине дня 7 октября и 8 октября в областную инфекционную больницу обратились 26 человек с жалобами на тошноту, рвоту, головную боль, общую слабость, расстройство желудка, боль в области желудка и повышение температуры. Они были госпитализированы с первичным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Предварительное расследование Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве показало, что пациенты в период с 13.00 по 17.00 шестого октября действительно употребляли хот-доги и шаурму из этого кафе, во время проверки оказавшегося неработающим.

Для проведения однодневной проверки деятельности ООО "Бахтиёр" направлен запрос бизнес-омбудсману при президенте. Сейчас специалисты посещают жилые дома поблизости точки продажи фастфуда, чтобы выявить и обследовать других граждан, которые могли отравиться в этом месте.

Количество отравившихся фастфудом в Ташкенте превысило 40 человек >>

Ситуация взята на контроль Министерством здравоохранения.

Напомним, с 4 по 6 июня в разные столичные медучреждения были доставлены более 40 человек, которые связали свое отравление с употреблением еды в Oqtepa lavash.