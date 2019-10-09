ВОЗ выразила мнение о перинатальной помощи в Узбекистане

В Узбекистане, отметили на международной конференции, развивается новая отрасль – хирургия плода и новорожденного, а также эндоскопическое оперативное лечение младенца.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Оснащение оборудованием и оказываемая в Республиканском перинатальном центре помощь соответствует международным стандартам - об этом заявили эксперты сферы на I Международной научно-практическая конференции, которая проходит в Ташкенте, передает Минздрав.

На базе РПЦ, говорили на встрече, функционирует Республиканский учебно-лечебно-методический центр неонатальной хирургии. Ежегодно в нем в среднем принимают 6 000 родов, 38% рожениц - столичные жительницы, 62% - женщины из регионов.

Конференцию посвятили решению проблем регионализации перинатальной помощи, материнской смертности, аудиту критических ситуаций в акушерстве, неотложного состояния в акушерстве.

В Узбекистане, отмечали международные эксперты, развивается новая отрасль – хирургия плода и новорожденного, а также эндоскопическое оперативное лечение младенца.

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Напомним, что накануне хоким Самаркандской области поручил выяснить причины каждой из 350 смертей младенцев в родильных комплексах Самарканда и отстранил от работы несколько руководителей.