В Ташкенте снова начал работать фарфоровый завод

В реализацию проекта было вложено 87 миллиардов сумов. Часть объектов была реконструирована, построены дополнительные здания, установлено оборудование китайской компании.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Возведенный на новом месте фарфоровый завод посетил президент, сообщает пресс-служба главы государства. О том, что предприятие будет возрождено, Шавкат Мирзиёев заявил больше года назад на встрече с жителями района.

Руководитель республики поручил банку "Aлокабанк" возобновить деятельность завода. В реализацию проекта было вложено 87 миллиардов сумов. Часть объектов была реконструирована, построены дополнительные здания, установлено оборудование китайской компании "Huanggang Huauao Zhongbo Klin Technology Co. Ltd.".

Годовая производительность завода более 30 миллионов единиц кухонной утвари, сувениров, элементов внутреннего декора. При производстве будет использоваться только местное сырье. Продукцией планируют наполнить внутренний рынок и снабдить внешний - экспортировать в Россию, Украину, Грузию, Азербайджан, страны Центральной Азии.

Президент дал указания по расширению деятельности завода, превращению его в кластер, трудоустройству еще большего числа женщин и молодежи.

"У нас в стране строится очень много домов, повышается качество жизни людей, - сказал Президент. - Новоселы будут стремиться приобрести фарфоровые изделия. Можно производить подарочные коллекции, приуроченные к юбилеям, фестивалям. А для этого необходимо работать над дизайном, изучать рыночный спрос, выпускать современную продукцию, создавать новые бренды, сотрудничая с учеными и технологами. Большим подспорьем в этом, например, являются наши национальные узоры, сюзане".

Здесь же состоялась презентация промышленных и инвестиционных проектов. Президент предложил организовать в Ташкенте современный мультимодальный центр логистики для развития экспорта, облегчения внешнеторговых операций.