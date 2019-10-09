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Открылся фарфоровый завод

В Ташкенте снова начал работать фарфоровый завод

© Пресс-служба президента
Общество
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В реализацию проекта было вложено 87 миллиардов сумов. Часть объектов была реконструирована, построены дополнительные здания, установлено оборудование китайской компании.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Возведенный на новом месте фарфоровый завод посетил президент, сообщает пресс-служба главы государства. О том, что предприятие будет возрождено, Шавкат Мирзиёев заявил больше года назад на встрече с жителями района.

Руководитель республики поручил банку "Aлокабанк" возобновить деятельность завода. В реализацию проекта было вложено 87 миллиардов сумов. Часть объектов была реконструирована, построены дополнительные здания, установлено оборудование китайской компании "Huanggang Huauao Zhongbo Klin Technology Co. Ltd.".

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Годовая производительность завода более 30 миллионов единиц кухонной утвари, сувениров, элементов внутреннего декора. При производстве будет использоваться только местное сырье. Продукцией планируют наполнить внутренний рынок и снабдить внешний - экспортировать в Россию, Украину, Грузию, Азербайджан, страны Центральной Азии.

Президент дал указания по расширению деятельности завода, превращению его в кластер, трудоустройству еще большего числа женщин и молодежи.

"У нас в стране строится очень много домов, повышается качество жизни людей, - сказал Президент. - Новоселы будут стремиться приобрести фарфоровые изделия. Можно производить подарочные коллекции, приуроченные к юбилеям, фестивалям. А для этого необходимо работать над дизайном, изучать рыночный спрос, выпускать современную продукцию, создавать новые бренды, сотрудничая с учеными и технологами. Большим подспорьем в этом, например, являются наши национальные узоры, сюзане".

Здесь же состоялась презентация промышленных и инвестиционных проектов. Президент предложил организовать в Ташкенте современный мультимодальный центр логистики для развития экспорта, облегчения внешнеторговых операций.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Алмазарский район, посуда, Президент



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