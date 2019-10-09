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Ставка - на молодые кадры

Кто вошел в Топ-35 молодых управленцев Узбекистана - фото

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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При составлении списка учитывались инициативность кадров, продвигаемые идеи и преобразования в сферах деятельности, открытость к изменениям.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив сформировали Топ-35 управленцев, которые сегодня находятся в центре масштабных преобразований, выполняют важные задачи, сообщает пресс-служба Минфина.

В нем представлены прогрессивные руководящие кадры до 40 лет.

 

Общенациональное движение Юксалиш совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив сформировали Топ-35 управленцев
© Пресс-служба Минфина
Общенациональное движение "Юксалиш" совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив сформировали Топ-35 управленцев

При составлении списка учитывались их инициативность, продвигаемые идеи и преобразования в сферах деятельности, открытость к изменениям.

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Пресс-служба ГНК
Зарубежный подход к узбекским налогам: новое назначение в ГНК

Узбекистан под руководством Президента Шавката Мирзиёева переживает период стремительных трансформаций во всех сферах общества. Ставка делается на молодые, прогрессивно мыслящие и квалифицированные кадры, привлечение образованной молодежи в стратегические отрасли.

За последние три года на ключевые посты в министерствах и ведомствах назначены молодые перспективные управленцы. Большинство из них получили образование за рубежом, имеют практический опыт работы и успели проявить себя.

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В число лучших попали Директор Агентства информации и массовых коммуникаций - Комил Алламжонов, его заместитель - Саида Мирзиёева, председатель Союза молодежи - Алишер Садуллаев и другие.

Теги:
управление, Узбекистан, лучшие кадры, Минфин Узбекистана



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