Как оправдываются мужчины: за что жена в Ташкенте сидела на цепи

По словам мужа, он не мог совладать с ревностью: то она "полуголая" приходит на праздник, то переписывается с мужчинами.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Мужчина, державший свою жену на цепи в Зангиатинском районе, рассказал о том, почему он это сделал, сообщает ГУВД Ташкента.

Мужчина подтвердил, что бил женщину по лицу, однако аргументировал это тем, что "жена его ослушалась, а также дала повод для ревности".

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"Моя жена работает в 16-й городской больнице. На протяжении месяца я сам присматривал за детьми. Ухаживал за ними и готовил им еду. Ее не было дома почти месяц, и я решил узнать в чем дело. Дождался ее выхода с работы, силой затолкал в машину и забрал телефон. В последний раз она разговаривала с каким-то Ишаном по телефону. Она ответила, что он лекарь, который помогает ей вылечиться народными методами, так как у нее были головные боли. Я позвонил на этот номер и мне ответил брат того лекаря. После сын открыл мне ее Telegram. Там я увидел переписки с другими мужчинами, в том числе и с Ишаном. Я закрыл на это глаза, не хотел чтобы дети остались сиротами", - рассказывает мужчина.

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Также он поведал о том, что запретил ей идти на свадьбу родственников, однако "жена не стала слушать его".

"Я закрыл на это глаза и сказал, что она пойдет на свадьбу в 17.00 и вернется домой в 21.00. На торжестве я увидел ее в полуголом виде. Хотя я ей говорил, чтобы она не одевала подобного рода платье, она ослушалась меня. Когда приехали домой, уложив детей спать, я наорал на нее и ударил два раза по лицу. После она сбежала к соседям. Чтобы такого не повторилось, я в тот день держал ее на цепи, чтобы она не бегала к соседям. Это было всего лишь раз", — говорит муж.

Напомним, недавно во многих СМИ распространилось скандальное видео. Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи.

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Родители увезли ее из дома, сняв видео и разместив его в Интернете. Оказалось, что он держал девушку на цепи по несколько часов в день: заковывал, когда уходил на работу, и освобождал после того, как возвращался вечером.

Известно, что у супругов двое детей.