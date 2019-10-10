Спасатели стран СНГ проведут учения по ликвидации последствий землетрясения

Учения пройдут в России в сентябре следующего года. Их планируется сделать максимально реалистичными.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Масштабные учения спасателей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдут на Дальнем Востоке в сентябре 2020 года, заявил на заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ в Бишкеке замглавы МЧС России Павел Барышев. Об этом сообщает РИА Новости.

"В РФ пройдут учения стран СНГ, по сценарию будут ликвидироваться последствия масштабного землетрясения на Дальнем Востоке", — сказал он.

Учения стартуют 7 сентября, в тот же день планируется направить запросы и предложения о помощи в страны СНГ. Восьмого сентября ожидается прибытие отрядов стран Содружества на полигон Нагинского спасательного центра.

"Мы хотели бы сделать эти учения максимально реалистичными. Команды стран должны быть предельно автономны", — отметил Барышев.

По словам Барышева, 9 сентября будут совершенствоваться работы по поиску и блокированию пострадавших, а на следующий день пройдут демонстрационные учения под наблюдением Международной группы оценки, где выявят недоработки и дадут рекомендации по улучшению работы спасателей.

"Мы хотели бы, чтобы приняли участие наши партнеры. Будем рады участию секретариата ОДКБ", — подчеркнул замминистра.

Глава МЧС Кыргызстана Нурболот Мирзахмедов сообщил РИА Новости, что контингент спасателей республики намерен принять участие в предстоящих учениях.

"Мы планируем отправить туда своих спасателей, ведь учения подобного масштаба — неоценимый опыт для них. Все будет зависеть от финансирования", — отметил министр.

Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.