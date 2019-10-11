Школьники на полу: в узбекских соцсетях появились скандальные снимки

Многие учащиеся чертят в тетрадках на стене, кто-то читает, сидя на асфальте, а некоторые дети пишут прямо на полу.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В Узбекистане снова обсуждают снимки ребят, занимающихся в школе в Каршинском районе прямо на полу, об этом сообщается в группе "Потребитель.уз" в Facebook.

На фотографии видно, как дети читают учебники на асфальте.

Пользователь, разместивший их, утверждает, что это школа №6.

Напомним, 7 октября на сайте Xabar.uz были опубликованы снимки со спящими на полу воспитанниками учреждения. По данным издания, малыши вынуждены отдыхать на полу из-за переполненности школы и нехватки кроватей. Также сообщалось, что в общежитии и классах недостаточно тепло, а столовая слишком маленькая. Кроме того, в публикации говорилось об отсутствии душевой комнаты, игровой площадки, спортивного зала, комнат для учителей и других условий.

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Выяснилось, что 20 сентября учителя 3 "Б" класса М. А. и С. К. вывели учеников в библиотеку, постелили там матрац, уложили на него детей и сделали несколько снимков. Почему и для чего они решили так поступить с воспитанниками специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, не уточняется.

По словам педагогов, после "фотосессии" детей отправили в общежития.

Сами дети заявили членам рабочей группы, что никогда не спали на полу. По их словам, в школе-интернате есть все условия для учебы, а в общежитии — для проживания.