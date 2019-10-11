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Электробус

Посол Беларуси проехал на электробусе в час пик - выводы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Транспортное средство оснащено системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Время полной зарядки составляет от 5 до 10 минут, она осуществляется на конечной станции.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Электробус белорусского производства был доставлен в Ташкент в сентябре 2019 года и уже вышел на один из столичных маршрутов.

В Ташкенте будет запущен первый автобус, работающий на электричестве
© АО "Тошшахартрансхизмат"
Нужны ли столице электробусы - ответ "Тошшахартрансхизмат"

Накануне его протестировал посол Беларуси, сообщает сайт диппредставительства этой страны в Узбекистане.

Транспортное средство оснащено системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Время полной зарядки составляет от 5 до 10 минут, она осуществляется на конечной станции.

За день электробус осуществляет до 15 рейсов. В первый день он смог проехать более 40 км на одной зарядке.

"Одним из главных достоинств электробуса является экономичность эксплуатации. Ежедневные расходы на его зарядку практически в 10 раз меньше, чем стоимость дизельного топлива для работающего на маршруте автобуса", — отмечает представитель посольства Беларуси.
Посол Беларуси в Узбекистане за рулем электробуса на одном из столичных маршрутов.
© Посольство Беларусии в Узбекистане
Посол Беларуси в Узбекистане за рулем электробуса на одном из столичных маршрутов.

Глава белорусской дипмиссии в Узбекистане Леонид Маринич проехал по маршруту электробуса и даже примерил на себя места водителя транспортного средства.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Беларусь, электромашина



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